BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir
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BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir

09.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:44

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'daki güvenlik yasa tasarısının Afrika kökenliler ve diğer azınlıklar için olumsuz etkisinden ve Müslümanları "fişleme" olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'daki güvenlik yasa tasarısının Afrika kökenliler ve diğer azınlıklar için olumsuz etkisinden ve Müslümanları "fişleme" olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde 2021'i değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi ve karşıt protestolara ilişkin bir soruyu cevaplayan Bachelet, şöyle konuştu:

"Yasanın 24. maddesinde ortaya konulan genel güvenlik yaklaşımı sorunlu görünüyordu. Özel güvenlik görevlilerine varıncaya kadar kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletiyor ve yeni suçlar yaratıyor. Ayrıca, Afrika kökenliler ve etnik azınlıklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişe duyulmalıdır. Dolayısıyla, Müslümanların olası fişlenmesi konusunda da endişeliyiz."

Bachelet, Fransa'daki gösterilerde meydana gelen polis şiddetine ilişkin ise "Daha önce, haziran ve temmuz protestolarının dışında da endişelerimi dile getirdim. Yetkilileri, rapor edilen tüm insan hakları ihlallerine yönelik hızlı, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya teşvik ettim." hatırlatmasında bulundu.

"Fransa'daki ırkçılıktan endişelerimiz var"

Uzun zamandan bu yana, Fransa'da kolluk kuvvetleri içinde "ırkçılık ve ırkçı fişlemelere" yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulayan Bachelet, bu duruma acilen müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, özellikle ırksal ve etnik azınlıklar başta olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinde halk ve polis arasındaki güvenin yara almaya devam ettiğine şahit olduklarını söyledi.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachalet, Fransız yetkilileri ülkedeki tüm grupların fişlenmesine yol açacak eylemlerden kaçınmaya davet etti.

Öte yandan, ülkede son dönemde basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısının özellikle 24. maddesi tartışılırken, son dönemde polisin gazetecilere ve eylemcilere yönelik şiddetine tepkiler büyüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı

Ulusal Mecliste kabul edilen tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Mecliste oylanacak.

Tepkiler üzerine tasarının 24. maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone" kameralarının yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir
BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir
BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir
BM'den uyarı: Fransa'daki güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir

Kaynak: Anadolu Ajansı

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