Antalya'da Kayıp Şahıs Aranıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Fetullah Kaya'dan dünden beri haber alınamıyor. Arama Kurtarma ekipleri kayıp Kaya için arama çalışması başlattı.

Olay, Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün saat 15.00'da evinden çıkan 51 yaşındaki Fetullah Kaya, eve geri dönmedi. Kaya'dan haber alamayan yakınları ise, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan ise bir sonuç alınamadı. - ANTALYA