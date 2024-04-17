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Bursa'da Yetiştirme Yurdundan Kaçan 14 Yaşındaki Alperen Aranıyor

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Bursa'da yetiştirme yurdundan kaçan 14 yaşındaki Alperen Akdoğan'ın izi kayboldu. Yakınları, Alperen'i görenlerin Melda Açıkgöz'ü aramasını istedi.

Bursa'da yetiştirme yurdundan kaçan 14 yaşındaki Alperen Akdoğan her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Alperen Akdoğan yetiştirme yurdunda bırakıldığı 2. günde kaçarak izini kaybettirdi. 14 yaşındaki Alperen'i arayan yakınları görenlerin de Melda Açıkgöz'ü 0553 869 30 55'i aramasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa İnsan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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