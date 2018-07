- 'Bir Dilek Tut' filmi 'motor' dedi

MARDİN - Mardin'de iyilik ve sevgiyi konu alan "Bir Dilek Tut" filminin çekimlerine başlandı. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli, 51 yol sonra Mardin'de kamera karşısına geçmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yönetmenliğini Mardinli Meta Akkuş'un yaptığı, ünlü oyuncular Altan Erkekli, Vildan Atasever, İlker Kızmaz, İhsan Berk Aydın, Ceren Reis, Melisa Giz Cengiz, Arda Kalaycı, Yusuf Kemal Kalmış, Melis Kara ve Taha Yusuf Tan'ın rol aldığı "Bir Dilek Tut" filminin çekimlerine başlandı. İyilik ve sevgiyi konu alan filmle ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yönetmen Meta Akkuş, yapımcılık kariyerindeki ilk filmini Mardin'de çekmeye başladığını belirterek, "Filmimizin çekimlerine başladık. İlk yaptığım iş Mardin'e de hizmet etsin istedim. Bu benim 2'nci doğuşum aslında. İlkinde annemin karnından doğdum ikinci olarak bu film ile tekrar doğuyorum aslında. 2019 Ocak sonrası vizyona girecek. Kendimizi kötülüklerden arındırdığımızda, iyi kalpli, temiz kalple dilediğimiz her şey oluyor. Vesveseden uzak olunca zaten Allah'ın bize verdiği nimetleri görebiliyoruz. Hikayemiz iyi niyetin önemini anlatıyor" dedi.

Çocuk oyuncu İhsan Berk Aydın, filmin iyilik ve sevgiyi anlattığını kaydederek, Mardin'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Tarihi Mardin'de çekimleri gerçekleşen filmde rol alan Aydın, "Mardin keşke yeni yapılar olmasa hep eski bir Mardin olarak korunsaydı. Mardin'i çok güzel buldum, tek sevmediğim yanı yeni Mardin. Mardin eski bir şehir, eski kalsa çok daha güzel olurdu. Buradaki yaşıtlarımdan tebrikler aldım" diye konuştu.

"51 yıl sonra okuduğum memleketime geldim"

Ünlü tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı Altan Erkekli, 51 yıl aradan sonra ilk kez Mardin'e geldiğini ifade ederek, kentin çok sıcak olduğunun altını çizdi. Erkekli, "1967 yılından sonra ilk kez geliyorum Mardin'e. Bu medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent her şeyi ile buram buram tarih koktuğu açık müze şeklinde büyüleyici bir atmosferi var. Yeni Mardin için demiyorum orası herhangi bir büyük şehrin semti gibi. Keşke oralara da yeni binalar bu tarihe uygun yapılsaydı. Meta Akkuş yönetmenimiz Mardinli ve aynı zamanda onun hikayesi Bir Dilek Tut. Bir Dilek Tut'a hayalleri peşinde koşan insanların nasıl hayata bakması gerektiğini anlatıyoruz. Bütün dinlerin temel özelliği doğru, temiz, sevgi dolu, adaletli olmak. Bu şehirde tüm bu dinlere ev sahipliği yapmış olduğu için filmimizin konusun dada bunu işlemiş. Torunum annesi ile yaşayan Berk'e rolü ile ben de Berke'ye hayat felsefesi veren dedesiyim. Filmin zaman mefhumu yok. Film'de her tarih içerisinde olabilecek duyguları içeriyor. Evrensel bir konu. Biz bu güzel şehirde, bu güzel duyguyu hümanist bir duyguyu içeriyor. Dünyada herkesin ihtiyacı olduğu sevgiyi, kardeşliği ve barışı bu güzel şehirden anlatmaya çalışıyoruz. Ev sahipliği için Mardinlilere, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Artuklu Kaymakamına çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.