Binaya Giren Yılanı Eliyle Yakaladı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta memuru, binaya giren yılanı eliyle yakalayarak doğaya bıraktı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta memuru, binaya giren yılanı eliyle yakalayarak doğaya bıraktı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan gören çocukların çığlığını duyan apartman sakinleri, panik içerisinde dışarı çıktı. Fırça sapıyla bir süre yılanı yakalamaya çalışan apartman sakinleri, hayvanın merdiven boşluğundan binanın alt katındaki depo kısmına girdiğini gördü.
Yılanın gözden kaybolması üzerine bina sakinleri durumu Suşehri Belediyesine bildirdi. İlçede doğaya karşı tutkusuyla bilinen zabıta görevlisi Hakan Gökyokuş binaya gelerek, depo bölgesinde yılanı aradı. Gökyokuş, yaklaşık yarım saat süren arama sonunda yılanı eliyle yakaladı.
Zabıta memuru Gökyokuş, yakaladığı yılanı aracıyla ilçe dışına götürerek doğaya bıraktı.