Bildirinin yayınlanmasında kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor
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Bildirinin yayınlanmasında kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bildirinin yayınlanmasında kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınanlar arasında bildiride kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildirinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınanlar arasında bildiride kimlerin imzasının olduğu araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 104 emekli amiralin yayınlamış olduğu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 10 kişi hakkında, bildirinin kim tarafından kaleme alındığı ve fikrin kimden çıktığı gibi soruların cevabı için soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki arama çalışmalarının ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği ve emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Bildiriyi hazırlayan şüphelilerin hala görevlerine devam eden muvazzaf subaylarla bağlarının olup olmadığı, diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı ve başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Yürütülen soruşturma kapsamındaki araştırma konularından bir diğeri de bildirideki dilin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterip göstermediği oldu.

Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesindeki "Devletin Güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmada, bildirinin imzalanmasında görev aldığı tespit edilen "Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat" isimli kişiler hakkında tebligat yapıldığı belirtilmişti. Bu kişilerden 10'u gözaltına alınmış ve 4'ünün de ifadesi alınmak üzere çağırılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Ankara'da olmayan diğer 8 kişinin Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından yeni bulgular neticesinde, yeni gözaltıların da olabileceğinin altı çizildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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