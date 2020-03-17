Beypazarı'nda MHP ve Ülkü Ocakları binaları ilaçlandı MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.

Beypazarı Belediyesi ekipleri tarafından her iki binanın salonları ilaçlandı.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçe genelinde virüse karşı önlemlerin alındığına inandığını belirtti.

Orhan, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA