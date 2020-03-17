Beypazarı'nda MHP ve Ülkü Ocakları binaları ilaçlandı
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
17.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:38
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı.
Beypazarı Belediyesi ekipleri tarafından her iki binanın salonları ilaçlandı.
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, ilçe genelinde virüse karşı önlemlerin alındığına inandığını belirtti.
Orhan, ekiplere teşekkür etti.
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Kaynak: AA