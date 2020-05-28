Beylikdüzü'ndeki ibadethaneler hazır
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Beylikdüzü'ndeki ibadethaneler hazır

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı.

Beylikdüzü'ndeki ibadethaneler hazır
28.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:28

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki camilerde ve cemevlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlattı. Buna göre ilçede ibadete hazır hale getirilen camiler ve uygun görülen açık alanlarda sosyal mesafe tedbirleri kapsamında maske ve seccadesini getiren kişiler namaz kılabilecek.

Beylikdüzü'nde, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan camiler ve cemevlerinin yeniden toplu ibadete açılması için temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından ibadete açılacak camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe genelinde vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yapmaları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten ekipler rutin program dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar seccade ve maskesini yanlarında getirecek

İlçede bulunan 38 caminin tümünün ibadete açılacağını ancak avlusu bulunan 23 camide cuma namazı kılınabileceğini belirten Beylikdüzü Müftülüğü yetkilileri; "İlçedeki camilerin tamamında cuma namazından sonraki günlerde öğle, ikindi namazları cemaatle kılınacak, akşam, yatsı ve sabah namazları ise münferiden kılınacak. Mevsim şartları uygun olduğunda ise namazlar cami bahçelerinde kılınacak" bilgilerini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereğince bulaş riskini önleme amacıyla şadırvan ve tuvaletlerin kapalı olacağını ve vatandaşların evde abdest alması gerektiğini hatırlatan yetkililer ayrıca, namaz kılmak isteyen kişilerin seccade ve maskesini yanlarında getirmeleri noktasında da uyarıda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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