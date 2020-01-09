Beylikdüzü'nde oku-yorum buluşmaları devam ediyor
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Beylikdüzü'nde oku-yorum buluşmaları devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilki geçen Ağustos ayında gerçekleşen Oku-Yorum Buluşmaları ve Kitap Bağışı Kampanyası'nın ikincisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

09.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:11
Beylikdüzü'nde oku-yorum buluşmaları devam ediyor

Her ayın ikinci günü farklı mekânlarda, sürpriz etkinliklerle ve değişik konseptlerle düzenlenmeye devam edecek etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı ; "Umarım Beylikdüzü'nde her güzel şey gibi siz güzel, küçük fidanlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte Türkiye'ye hazır bir hale getiririz. Biz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler
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