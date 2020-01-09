Beylikdüzü'nde oku-yorum buluşmaları devam ediyor

09.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:11

Her ayın ikinci Çarşamba günü farklı mekânlarda, sürpriz etkinliklerle ve değişik konseptlerle düzenlenmeye devam edecek etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Umarım Beylikdüzü'nde her güzel şey gibi siz güzel, küçük fidanlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte Türkiye'ye hazır bir hale getiririz. Biz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler