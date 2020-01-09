Beylikdüzü'nde oku-yorum buluşmaları devam ediyor
Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilki geçen Ağustos ayında gerçekleşen Oku-Yorum Buluşmaları ve Kitap Bağışı Kampanyası'nın ikincisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Her ayın ikinci Çarşamba günü farklı mekânlarda, sürpriz etkinliklerle ve değişik konseptlerle düzenlenmeye devam edecek etkinliği ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Umarım Beylikdüzü'nde her güzel şey gibi siz güzel, küçük fidanlarımızı da kitapla ve bilgiyle birlikte Türkiye'ye hazır bir hale getiririz. Biz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız." şeklinde konuştu.