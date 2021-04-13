BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde girdikleri evden dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira çalan iki şüpheliden biri yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde girdikleri evden dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira çalan iki şüpheliden biri yakalandı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. Polis ekipleri, 6 Nisan Salı günü saat 04.00 sıralarında H.T., isimli kişinin evinden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği bölgede 21 adet Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Olayı gerçekleştiren 2 kişinin belediye pazarı açık otoparkına otomobille geldikten sonra yaya olarak olay yerine geçtikleri ve olay sonrası otoparktan aynı otomobille uzaklaştıkları tespit edildi. Eve giren hırsızlık şüphelilerin, H.T.'ye ait dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lirayı çaldığı belirlendi. Polis, otomobilin Bağcılar'da bulunan araç kiralama şirketi üzerinden olay günü kiralandığını belirledi. Aracı kiralayan olayın şüphelilerinden S.H.B. (22), 11 Nisan Pazar günü Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan ve 12 Nisan'da "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli S.H.B. serbest bırakıldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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