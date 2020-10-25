Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada
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Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada

25.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:51
Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada

Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti.

Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Görüntüler, Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı. Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.  


- İstanbul
Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada
Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada
Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada
Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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