Beşiktaş Sahili'nde koronavirüs denetimi

Beşiktaş Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerinde bulundu. Yapılan denetimlerde izin belgesi olmayanlara ceza yazıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beşiktaş Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler turistlerin pasaportlarını ve sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Trafik denetimi de yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak çalışma ve izin belgelerine baktı. Kısıtlamayı ihlal eden ve izin belgesi olmayan vatandaşlara ceza kesildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı