Benin Anayasa Mahkemesi, Patrice Talon'un cumhurbaşkanı seçim zaferini onayladı
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Benin Anayasa Mahkemesi, Patrice Talon'un cumhurbaşkanı seçim zaferini onayladı

Benin Anayasa Mahkemesi, Patrice Talon'un cumhurbaşkanı seçim zaferini onayladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Benin Anayasa Mahkemesi, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Patrice Talon'un zaferini onayladığını duyurdu.

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Benin Anayasa Mahkemesi, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Patrice Talon'un zaferini onayladığını duyurdu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Joseph Djogbenou, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 86,37'sini alan Talon'un yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

Oyların sayım sürecindeki hataların düzeltildiğini ve nihai sonucun belli olduğunu belirten Djogbenou, seçim sonuçlarının kesinleştiğini kaydetti.

Benin'de, 11 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Talon olmuştu.

Katılım oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu seçimde yarışan Alassane Soumanou oyların yüzde 11,29'unu, Corentin Kohoue ise yüzde 2,35'ini almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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