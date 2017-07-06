Belediye Otobüsü Kamyonetle Çarpıştı: 5 Yaralı

Trabzon'da belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Of ilçesinin Ballıca mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile Mehmet Ali Aktürk (67) yönetimindeki 61 FS 384 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada kamyonet sürücüsü Aktürk ile otobüsteki yolculardan Vahit Bal (45), Zeki Aydın (57), Hatice Zorlu (72) ve Ayşe Kılıç (53) yaralandı.



Yaralılar, kaldırıldıkları Of ve Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.