BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!
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BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.

BB. Erzurumspor, yeniden Süper Lig'de!
18.07.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:20

TFF 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında savunmadan atılan uzun topla buluşan Mücahit, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Mücahit'in vuruşunda kaleci Sehic, mutlak gole izin vermedi.

7. dakikada sol kanattan Hamroun'un ortasında Ömer Şişmanoğlu kafa vuruşunda kaleci Burak'ın çeldiği top direkten döndü. Emrah kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Erzurumspor, kullanılan korner vuruşunda Hamroun'un çekilmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Hamroun, topu ağlara gönderdi. 2-0

50. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hasic'in sert şutu az farkla auta çıktı.

56. dakikada Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Muhammet ceza sahasına girmeden çektiği şutla topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada Emrah'ın pasıyla topla buluşan Ömer kaleciyi geçti vurdu top defans oyuncuları tarafından kale sahası içerinden uzaklaştırıldı.

81. dakikada Mücahit'in ortasını kaleci Burak elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Emrah Başsan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

88. dakikada Sissoko kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sissoko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 4-1

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Murat Ergin Gözütok xx, Bahtiyar Birinci xx

BB Erzurumspor: Sehic xxx, Murat xxx (Cenk dk.90 ?), Osman xxx, Aykut xx, Mücahit Albayrak xx, Scuk xx, İbrahim xx, Emrah xxx (Oltan dk.90 ?), Hamroun xxx( Hasan dk.65 xx), Sissoko xxx (Rashad Muhammed dk.90 ?), Ömer Şişmanoğlu xxx ( Pote dk. 76 xx )

Yedekler: Kayacan, Merthan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Ümraniyespor: Burak xx, Muharrem xx, Emre Kurt xx, Fernandes xx, Gökhan xx, Akabueze xx, Muhammed xx (Erdem dk.86 ?), Hasic xx, Gomis xx (Muammer dk.60 xx), Bahadır xx ( Gimbert dk.71 xx), Mücahit Can Akçay xx

Yedekler: Süleyman, Tarık, Yunus Emre Gedik, Yunus Emre Mertoğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtanalar

Gol: Emrah (dk.7 ve dk.81), Hamroun (dk.30 pen.), Sissoko (dk.88) ( BB Erzurumspor), Muhammed (dk.56) ( Ümraniyespor)

Sarı kart: Mücahit Can, Muhammed, Akabueze ( Ümraniyespor), İbrahim, Emrah ( BB Erzurumspor)

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İHA

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