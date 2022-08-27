Samsun haberleri | Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 Samsunspor: 2 Spor Haberleri Samsun haberler: Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 11. dakikada sağ kanattan Orhan'ın ortasında ceza sahası içerinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 14. dakikada ceza sahası sol çaprazından Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 1-0 21. dakikada Erzurumspor FK ceza sahasında oluşan karambolde Laura'nın kafa vuruşunu kaleci Göktuğ çeldi. 25. dakikada Shala'nın köşe atışında ceza sahası içinde Butuhan'ın kafa vuruşunda kaleci Szumski son anda topu tokatladı. 41. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında arka direkte Laura topu filelere gönderdi. 1-1 45+5. dakikada Celil'in ortasında arka direkte topla buluşan Mücahit'in pasında Laura topu ağlarla buluşturdu. 1-2 50. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içerinde düşürülmesi ile Erzurumspor FK penaltı kazandı. 52. dakikada beyaz noktanın başına geçen Olanare'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2 57. dakikada Samsunspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında Yusuf'un kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 90+6. dakikada ceza sahası içerisinde topun Olenera'nın eline çarpması sonu hakem penaltı notasını gösterdi. 90+10. dakikada penaltıda topun başına geçen Hasan'ın şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Emre Kargın xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx Erzurumsor FK: Göktuğ xxx, Mustafa Akbaş xxx, Cengizhan xx, Orhan Ovacıklı xxx, Batuhan xxx, Süleyman Koç xx (Rosheuvel dk. 64 x, Muhammed Furkan dk. 90+3 ?), Shala xx, Hasek x (Sefa dk. 83 ?), Estrela xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Fırat, Özgür, Yakup, Hüseyin, Celal Hanalp Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer Samsunspor: Szumski xx, Alim xx, Zeki Yavru xxx, Mücahit xx, Yusuf xx, Celil xx (Emre dk. 84 ?), Fofana xxx (Douglas dk.77 x), Boldrin xxx, Osman xx (Hasan dk. 84 ?), Harris xx (Novikovas dk. 67 x), Laura xxx Yedekler: Aykut, Soner, Muhammet Ali, Şener, Ahmet, Sarp Teknik Direktör: Bayram Bektaş Goller: Süleyman Koç (dk. 14), Olanare (dk. 52 pen.) (Erzurumspor FK), Laura (dk. 41 ve 45+5) (Samsunspor) Kırmızı kartlar: Shala (dk. 43), Olanare (dk. 90+7) (Erzurumsor FK) Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Göktuğ, Olanare (Erzurumsor FK), Zeki Yavru, Celil, Laura (Samsunspor) - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erzurumspor Kulübü Eren Tozlu Samsunspor Spor Haberler

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