İstanbulspor-Erzurumspor maçı nefes kesti! Süper Lig'e son biletin verileceği finalin adı belli oldu
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında İstanbulspor, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen deplasmanda aldığı 4-2'lik zaferin avantajıyla adını finale yazdırdı. İstanbulspor, Süper Lig'e son biletin verileceği final maçında Bandırmaspor ile karşılaşacak.
İstanbulspor ile BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, sahasında Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen skor avantajıyla finale yükseldi.
FİNALDE RAKİP BANDIRMASPOR
Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı finalinde İstanbulspor, deplasmanda 4-2 yendiği Erzurumspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı. Süper Lig'e çıkma yolundaki son maçta İstanbulspor'un rakibi, Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor olacak.