Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0 - Haberler

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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 4 BB Erzurumspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Denizlispor evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Denizlispor evinde ağırladığı BB Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Özer'in ceza sahası içerisinden gönderdiği topla buluşan Mayi'nin gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.

18. dakikada Özer'in kaleyi cepheden gören noktadan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

19. dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Oğuz, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada İlhan'ın yakın mesafeden vuruğu top direkten döndü. Devam eden oyunda Lopes'in ceza sahası ön çizgisi yakınından vurduğu top az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.

24. dakikada Ömer'in pasında Gökhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı kelecinin sağından filelere yolladı. 2-0

42. dakikada İlhan'ın sağ kanatta yaptığı ortada Ömer'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0

90. dakikada penaltı noktasından Okan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Erkan Akbulut xx, Bersan Duran xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Schwechlen xx, Erdal xx, Oğuz xx (Hakan dk. 65 x), Lopes xx, Muhammed xx, Özer xx, Gökhan xxx (Mustafa dk. 65 x), İlhan xx (Okan dk. 76 ?) Mayi xx (Asım dk. 48 x), Ömer xx (Bekir Turaç dk. 48 x)

Yedekler: Ali Eren, Emre, Ahmet, Bünyamin, Muhammet Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ xx (Erkan dk. 46 x), Ufuk xx, Gökhan xx (Hüseyin dk. 46 x), Aykut xx (Yakup dk. 67 x), Batuhan xx, Ahmet Canbaz xx (Muhammed Emin dk. 84 ?), Alican xx, Malle xx, Shala xx, Süleyman xx, Rosheuvel xx (Eyüp dk. 67 x)

Yedekler: Enes, Yusuf, Murat,

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Goller: Oğuz (dk. 19), Gökhan (dk. 24), Ömer (dk. 42), Okan (dk. 90) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Abdülkadir, Muhammed (Denizlispor) - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Denizlispor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Haberler

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