Başkan Dal: 'En önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak'

B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dal, "Şuan en önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak" dedi.

Mavi beyazlı kulübün kronikleşen sorunlarını çözmekle işe başlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dal, İHA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bugün itibariyle yerli futbolcuların tüm alacaklarının ödendiğini söyledi.

Takımın lige iddialı bir şekilde hazırlanacağını bildiren Başkan Dal, "Şuan itibariyle yerli futbolcularımızın kulübümüzden alacaklarını ödedik. Hedefimiz transfer tahtasını açtırmak. Yabancı oyuncularımızın da bir maaşları kaldı. En kısa sürede de onu halledeceğiz. Daha önce formamızı terletmiş, fakat şu anda transfer yasağına sebep olan futbolcularımız ve menajerleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda çeşitli hazırlıklarımız var. Yapılandırma ve taksitlendirme gibi formüller üzerinde de çalışıyoruz. Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in desteğiyle bu problemi de inşallah çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Altyapıdan yetişen çocuklarımız lig'de top koşturacak"

Başkan Ahmet Dal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Akademisi'nden A Takıma yeni isimlerin dahil olduğunu açıkladı. Dal, şu değerlendirmede bulundu: "Futbola ve spora büyük önem veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi bilindiği gibi Kartal'da Belediye Başkanlığı döneminde Milli takımlara kadar yükselen yaklaşık 30 futbolcuyu Türk futboluna kazandırmıştı. Başkanımızın direktifleriyle ilimizde kurulan Futbol Akademimizdeki yeni yetenekleri A Takıma çıkardık. Şuan antrenmanda ağabeyleriyle birlikte yeni sezona hazırlanıyorlar. Erzurum'un çocukları, şehrimizin evlatları inşallah Erzurumspor'umuzun ilk on birinde daha fazla forma şansı bulacak." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor