Tribün başkanları sordu, Aydemir cevapladı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Ruhumuz Erzurumspor' sayfası yöneticileriyle sosyal medyada buluştu. Rıdvan Sönmez, Murat Çoban, Rıdvan Taştan, yeni sezonda sıkıntılı günler geçiren mavi-beyazlı kulüple ilgili sorular sordu.

Takımın son durumu, transfer, ekonomik sorunlar, hakemler ve stadyumla ilgili sorulara içtenlikle cevap veren Aydemir, "Erzurumspor, bütün Erzurum'un yüreğidir. Şimdi sıkıntılı günler yaşıyoruz, hakemlerin gadrine uğradık. Ancak en kısa sürede bu netameli halin üzerinden geçeceğiz. Bizim hamurumuzda şampiyonluk var, kazanmak var" dedi.

'Ruhumuz Erzurumspor' sayfası yöneticileri, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'i sosyal medyada canlı yayında misafir etti. Sosyal medyadan canlı yayınlanan ve yüzlerce taraftarın izlediği programda Rıdvan Sönmez, Murat Çoban, Rıdvan Taştan, transferden, ekonomik sorunlara, hakemlerden yeni stadyuma kadar sordukları sorulara Aydemir'den cevap aldı.

Taraftarların Erzurumspor'un ligdeki durumuyla ilgili değerlendirmesini istediği Aydemir, "Erzurumspor, bütün Erzurumluların yüreğidir. Sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz, aldığımız mağlubiyetler çok kötü. Bunların hepsini aşacağız. Yeter ki hep beraber kenetlenelim. İnanıyorum ki Süper Lige yeniden çıkacağız" dedi.

Herkes katkı vermeli

"Ekonomik problemleri aşmak için ne gibi çözüm önerileriniz var?" sorusuna ise Aydemir şu cevabı verdi:

"Bu işe bir ruh koymak lazım. Parayı kazanmak için o zemini oluşturmak, özel bir düşünce kalıbı geliştirmek lazım. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yardım alalım, böyle götürelim anlayışıyla gitmiyor. Mehmet Sekmen başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olduktan sonra büyüklük koydu, sahiplendi. Erzurumspor'u, para arayan şuradan buradan yardım talep eden takım olmaktan çıkarmak durumundayız. Bu işin elbette bir yolu vardır. Kazanç getirici yatırımlar yapmak gerekir. Ama şu anda bu yatırımlara başlayıp, para kazanalım demek olmaz. Şu anda bulunduğumuz yerden ileriye gitmemiz lazım. Şimdi yapılacak iş herkesin bende varım demesidir. Başta bizler olmak üzere altını çizerek söylüyorum herkes kendi ölçeğinde destek koymalıdır. Ara ara farklı zeminlerde, basında serzenişler, haksız, eleştiriler görüyorum sanki hiç bir şey yapmıyor gibi görüntü vermeye çalışıldı. Bunu yapanlar azınlıkta. Elbette ki siyasi bir bakış açısıyla nasıl yıpratırım yaklaşımıyla geliyorlar. Hakkı teslim noktasında siyasiler bu işi en başından beri sahipleniyorlar. Kulüp başkanlığında kim varsa hepsi bilir ki benim bulunduğum camia mutlaka Erzurumspor'un yanında olmuş gayretinde olmuştur. Buraya her iş adamı da katkı sunmalı. Erzurumspor markası Erzurum'u ifade ediyor ise bu markanın çok daha şahika özel doruk noktalara ulaşmasını istiyorsak birlikte katkı sunacağız."

Koşan bir lig var

1'inci ligde çok nitelikli ve koşan takımlar bulunduğunu belirten Aydemir, Erzurumspor'da ki kötü gidişin geçen yıldan gelen moralsizlik olduğunu da kaydetti. Koşan, yorulan bir takıma ihtiyaç olduğunu belirten Aydemir, "İnşallah önümüzdeki zaman dilimi o diri hali de ortaya koyacaktır. Nitelikli futbolcularımız var, mücadele eden, diğer takımlara göre daha çok koşan bir ekip olmalı. Ben de futbol oynamış biriyim gözlemim o ki çok koşan bir lig var, dinamik kendinden emin, canhıraş mücadele eden takımlar var. Bizim oyuncuları da bu hale getirmemiz lazım" dedi.

Hakem hatalarını dillendiriyoruz

Ligde hakemlerin fahiş hatalarını en üst perdeden dile getirdiğini anlatan Aydemir, "Bizim vazifemiz mühim olan ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunmak. Ben de bu konuda elbette bulundum. Bazıları bizim için neredeler diye soruyorlar. Biz bu işin tam da göbeğinde tam da bu işle ilgileniyoruz. Bu işi bağırtı, çağırtıyla yapamayız. Çok hassas bir konu sadece biz yokuz. Karşı takımlarda var, ben basın açıklaması yaparken karşı kulüplerin hak hukuku korunsun diye vurguda bulunuyorum. Biz Erzurumspor için yüreğini koyanlarız" diye konuştu.

Şampiyonluklarda kupa kaldırmalarıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Aydemir, "Biz oraya inmişiz o kupa hepimizin hakkı, herkesin kaldırmak hakkı. Ben milletvekiliyim ama Erzurumluyum. O kupayı benim kaldırmamdan daha doğal ne olabilir. Siyaseten, tenkit edebilmek için böyle bir yola başvuran kardeşlerime acizane tavsiyem şudur. Arkadaşlar, bindiğiniz dalı kesmeyin. Aslında kupayı niye kaldırdın diye değil, niye kupayı kaldırmadı diye sormamız lazım. Milletvekilini öteki kalıbına koymamak lazım. Milletvekili bizatihi sensin. 2 aydır buradayım sokak sokak mahalle mahalle köy köy geziyoruz" dedi.

Stadyumu dillendiriyoruz

Erzurum'a yeni stadyum yapımıyla ilgili bir soruya da cevap veren Aydemir, şunları söyledi:

Her fırsatta daha özel stadyum yapılsın dillendirmesinde bulunduk. Olması da lazım, olacak inşallah. Erzurum Stadyumu eski bunu biz biliyoruz. Özellikle 2011'deki yapılan tamiratlar tadilatlarla iyileştirmeler insanların zihninde, bu işin yönetme noktasında olanların zihninde stadyum mütekamil bir haldeymiş gibi algı oluşmuş durumda. Stadyumun mutlaka ama mutlaka çok özel hale gelmesi lazım. Yeni stadyum beklentimiz var, ama o yapılıncaya kadar mevcut stadyumun çok daha muntazam hale gelmesi için gayretimiz var. Spor bakanımızla özel toplantılar yaptık. Vali bey, büyükşehir belediye başkanımız bilir ki toplantılarda tüm milletvekillerimiz bu işin altını çiziyor. Özellikle kış şartlarında maç seyreden kardeşlerimizin rahat edebilecekleri bir atmosferin olması lazım. İnşallah 2023'ten sonrası zaman diliminde bu da olacak. - ERZURUM