Samsunspor, Mücahit Albayrak'ı transfer etti Samsunspor, sol bek Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Samsunspor, sol bek Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen eski oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada transfer hakkında, "Yeniden aramıza hoşgeldin Mücahit Albayrak. Kulübümüz, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak bizimle olan ve son olarak B.B. Erzurumspor forması giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullandı. Mücahit Albayrak geçen yıl B.B. Erzurumspor forması ile 37 maça çıkıp 3 gol, 3 asist performansı göstermişti. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor Erzurumspor Kulübü Samsunspor Spor Haberler

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