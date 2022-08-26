Göztepe'nin yıldızları bu hafta 11'de sahne alacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada Sakaryaspor'u yenip Erzurumspor FK ile berabere kalan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, yıldız isimlerin 11'de sahne alacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların yaz döneminde kadrosuna dahil ettiği orta saha Emre Çolak, sol bek İsmail Köybaşı ve golcü Ali Akman'ı Teknik Direktör Turgay Altay'ın Bandırma'da as kadroda tercih edeceği kaydedildi. Uyum sürecini atlatan 3 futbolcunun da tam olarak hazır olduğu bildirildi.

Bir dönem Galatasaray'da istikrarlı bir şekilde oynayıp Deportivo La Coruna takıma da transfer olan Emre, Sakaryaspor ve Erzurumspor FK maçlarında yedek soyundu. Deneyimli futbolcu Sakarya'da son 21 dakikada oyuna dahil olurken, Erzurum FK karşısında ise 75'inci dakikada oyuna girdi. Ali Akman da Emre gibi ilk maça yedek başladı. Genç forvet, Sakaryaspor müsabakasında 7 dakika, Erzurumspor FK maçında ise 15 dakika görev alabildi. Trabzonspor'dan gelen İsmail ise henüz sarı-kırmızılı formayı giyemedi.