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Samsun haberleri | Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda

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Samsun haberleri | Samsunspor ile Erzurumspor FK 5. randevuda

Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ile Erzurumspor Futbol Kulübü bu zamana kadar resmi maçlarda 4 kez birbirlerine rakip oldular. Söz konusu müsabakalarda Samsunspor sahadan 2 maçta galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Erzurum'da oynanan 2 karşılaşmada Karadeniz temsilcisi 1 kez kazanırken, iki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor, bu zamana kadar oynadığı maçlarda Erzurumspor filelerine 4 gol gönderdi. Erzurum temsilcisi ise Samsunspor filelerini 2 kez havalandırdı.

Erzurumspor FK, 2 haftası geride kalan ligde Pendikspor ve Göztepe ile berabere kalarak ilk 2 haftayı 2 puanla tamamladı. Samsunspor ise Altay'ı 2-0 yenip, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftada 4 puan topladı.

27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın, Hüsnü Çelimli ve Gökmen Baltacı hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Samsunspor Futbol Spor Haberler

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