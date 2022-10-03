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Mesut Bakkal: "Eksik oynamalarına rağmen mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum"

Spor Haberleri

- Mesut Bakkal: "Eksik oynamalarına rağmen mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum" Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

- Mesut Bakkal : "Eksik oynamalarına rağmen mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum"

ERZURUM - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça eksik başladıklarını ve buna rağmen mücadele ettiklerini ifade eden Bakkal, "Uzun bir süre eksik oynadığımız oyunda yakaladığımız bir iki pozisyon var. Gol olsaydı iyi olacaktı. Oyuna eksik başladık, 10 kişi olarak başladık. Ardından bir kırmızı kart daha geldi. Pozisyon vermedik ikinci yarıda, oyuncularımı kutluyorum. İyi direndiler. Uzun süre eksik oynadığımız bir maç oldu. Oyuncularımı eksik olmasına rağmen kutluyorum mücadelelerinden dolayı, Erzurumspor'a da başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Spor

Erzurumspor Kulübü Mesut Bakkal Denizlispor Spor Haberler

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