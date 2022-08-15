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Muzaffer Bilazer: "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı"

Muzaffer Bilazer: 'Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer açıklamalarda bulundu.

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok eksi enerjiyle başladıkları bir sezon olduğunu belirterek, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Ciddi pozisyonlar yakaladık ama özellikle üçüncü bölgede bitirme anlamında sıkıntılar yaşadık. Rakip ikinci yarı bir sistem değişikliğine gitti. Biz de değişikliğe gitmek zorunda kaldık, çünkü baskıda biraz sıkıntı yaşadık. Sezon başı hem transfer yasağı hem de yönetimin geç oluşu bizim için biraz dezavantajdı anma yavaş yavaş yaralarımızı sarıp daha iyi bir Erzurumspor noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Sezon başı kampta başlayan ve geç katılan oyuncular var. Bunun handikaplarını yaşayacaktık, bunu düşünüyorduk. Oyun tarzımızı ona göre belirledik. Özellikle son dakikalarda çok yorulan oyuncularımız oldu" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Pendikspor Spor Haberler

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