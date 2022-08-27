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Bayram Bektaş: "2 puan kaybettik"

Spor Haberleri

- Bayram Bektaş: "2 puan kaybettik" Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Erzurumspor FK karşısında 2 puanı kaybeden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

- Bayram Bektaş : "2 puan kaybettik"

ERZURUM - Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Erzurumspor FK karşısında 2 puanı kaybeden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor, deplasmanda Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Üzgünüz. 2 puanı kaybeden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar üstün taraf olan bizdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha oyunu yönlendiren taraf olmalıydık. Maç gitti geldi. Çok fazla kaçırdık. Son dakika penaltıyı atsak çok farklı olacaktı. Ortaya konulan mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. 2 puan kaybettik Hata varsa benimdir. Çok üzgünüz. Bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Spor

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