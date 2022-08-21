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Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde

Göztepe'nin yabancı başkanı Ankersen ilk kez tribünde

Spor Haberleri

Göztepe'nin yeni sahibi ve başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, takımının iç sahada Erzurumspor FK ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Göztepe'nin yeni sahibi ve başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, takımının iç sahada Erzurumspor FK ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta maçında Göztepe, Erzurumspor FK'yi konuk etti. Mücadeleyi geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin yüzde 70 hissesini devralan Sport Republic şirketinin CEO'su ve Göztepe'nin yeni başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen de takip etti. Ankersen'e Göztepe'nin eski sahibi Mehmet Sepil ve Sport Republic Başkanı Henrik Kraft da eşlik etti. Karşılaşmayı locadan takip eden Ankersen, zaman zaman telefonuyla stadyumdaki atmosferi görüntüledi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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