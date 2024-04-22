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Erzurumspor FK Oyuncusu Orhan Ovacıklı'nın 100. Maçı

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Erzurumspor FK oyuncusu Orhan Ovacıklı, takım arkadaşları ve yönetim tarafından çiçeklerle kutlanarak 100. maçına çıktı. Ovacıklı, 99 maçta 8.784 dakika süre aldı, 3 gol attı ve 12 asist yaptı.

Erzurumspor FK oyuncularından Orhan Ovacıklı, 100'üncü karşılaşmasına takım arkadaşları ve yönetim tarafından çiçeklerle çıktı.

Erzurumspor'un kaptanlarından ve başarılı oyuncu Orhan Ovacıklı, Gençlerbirliği karşılaşmasında 100 'üncü maçına çıktı. Orhan Ovacıklı bu maç öncesi Erzurumspor forması altına çıktığı 99 maçta 8.784 dakika süre aldı. Tüm maçlara ilk 11'de başladı. 3 gol 12 asist yaptı. Erzurumspor formasıyla 100'üncü maçına çıkan futbolcu Orhan Ovacıklı'ya, Gençlerbirliği maçı öncesi Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve takım arkadaşları çiçek takdim ederek, başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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