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Erzurumspor FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sefa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Eren Tozlu kafayı vurdu kaleci Cihan topu kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada Zdravko Dimitrov'un cesa sahası sol çaprazdan çektiği şut defansa çarparak havalandı kaleci Göktuğ çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Dimitrov ceza yayı üzerinde topla buluştu topu sola çekip sert vurdu top az farklı üstten auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımda kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa'nın ortasında kale sahası önünde Eren Tozlu kafayı vurdu top kaleci Cihan'da kaldı.

42. dakikada Ufuk Budak sağ kanattan taşıdığı topu yay üzerindeki Furkan'a gönderdi. Furkan gelişine sert vurdu kaleci Cihan iki hamlede topa sahip oldu.

47. dakikada Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta topu defans uzaklaştırdı, ceza sahasına yeniden yönlendirilen topa Mustafa Yumlu kafayı vurdu top kaleci Cihan'da kaldı.

55. dakikada konuk takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz orta şut karşımı vuruşunda kaleci Göktuğ kaleye yönelin topu son anda çekerek golü önledi.

57. dakikada Kabongo Kasongo ceza sahası içerisinde topla buluşurken, dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

83. dakikada Eren Tozlu orta alandan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Cihan son anda topu kornere çeldi. Köşe vuruşunda ceza sahasında Mustafa Yumlu kafayı vurdu top az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Harun Reşit Güngör

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Süleyman Koç (Mustafa Gürkan Varlık dk. 67), Furkan Özhan (Muhammed Emin Yavaş dk.88), Estrela, Eren Tozlu, Mikhael Rosheuvel (Özgür Sert dk.60)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Herolind Shala, Eren Özdemir, Hüseyin Mevlütoğlu, Yiğit Furkan Türkmen

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Isaac Donkor, Oğuz Yıldırım, Rajko Rotman, Murat Cem Akpınar (Muhammed Himmet Ertürk dk.85), Hasan Kılıç, Odise Roshi, Zdravko Dimitrov (Samed Onur dk.72), Kabongo Kasongo (Dino Ndlovu dk.82), Burak Süleyman (Yonathan Del Valle dk.73)

Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Çağlayan Menderes, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı - ERZURUM

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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