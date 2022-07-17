Başkan Sekmen, BB Erzurumspor antrenmanını izledi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren BB Erzurumspor antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve yöneticiler ile bir araya geldi.

Teknik Sorumlu Muzaffer Bilazer yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Erzurumspor, hazırlık maçlarına odaklanırken, Büyükşehir belediye Başkanı ve Kulübün onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen bir sürpriz yaparak akşam antrenmanını ziyaret etti. Kulüp başkanı Ahmet Dal ve yöneticilerinde hazır bulunduğu ziyarette antrenmanı izleyen Başkan Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Ahmet Dal'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Antrenmanın sonunda oyuncular ile sohbet eden Başkan Mehmet Sekmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Mavi beyaz sevdamız Erzurumspor'umuzun tesislerini ziyaret ederek takımımızın bugünkü antrenmanını takip ettik. Takımımıza her zamankinden daha fazla desteğimizi vereceğimizi futbolcu kardeşlerimize ilettik. Yeni sezon #Erzurumspor'umuza ve Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor