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Samsunspor'da penaltı kabusu

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Samsunspor'da penaltı kabusu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un ligin ilk 7 haftasında 3 farklı maçta kazandığı penaltıyı 3 farklı oyuncu gole çeviremedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'un ligin ilk 7 haftasında 3 farklı maçta kazandığı penaltıyı 3 farklı oyuncu gole çeviremedi.

Samsunspor bu sezon ligin ilk 7 haftasında 3 farklı maçta penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak ligin 3. haftasında Erzurumspor FK deplasmanında 90+2. dakikada maç 2-2 iken penaltı kazandı. Bu penaltıdan topun başına geçen Hasan Kılıç, kaleciyi geçemedi. Karşılaşma penaltının ardından 2-2 sonuçlandı ve Karadeniz temsilcisi 2 puan kaybetti.

Ligin 4. haftasında sahasında Manisa FK'yı ağırlayan Samsunspor, maç 0-0 iken 44. dakikada kazandığı penaltıyı Fernando Boldrin kaçırdı. Maç, Manisa FK'nın son dakikalarda gelen golüyle 1-0 sonuçlandı ve kırmızı-beyazlılar 1 puanı kaçırdı.

Son olarak ligin 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan Samsunspor, 0-0 giden maçta 60. dakikada Douglas Tanque'nin kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 0-0 sona eren maçta kırmızı-beyazlılar 2 puandan daha kaybetti.

Samsunspor; Manisa FK, Erzurumspor FK ve Bandırmaspor maçlarındaki penaltıları gole çevirse 15 puanla şu anda ligin zirvesinde yer alacaktı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puanla ligin orta sıralarında yer aldı. Rakip filelere 9 gol atan Karadeniz temsilcisi kendi kalesinde ise 7 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 8. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Samsunspor Karadeniz Spor Haberler

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