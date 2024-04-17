Erzurumspor FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 30 maçta 41 puan ile 10. sırada yer alan mavi-beyazlı takım, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Erzurumspor FK, rakip fileleri 28 defa havalandırırken kendi kalesinde 25 gol gördü. Ligde puan cetvelinin güvenli bölgesinde kalmayı garantilemek isteyen ve sonrasında play-off hedefi koyan Erzurumspor, 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçından mutlak 3 puan hedefliyor.

"Play-off için şansımız sürüyor"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Sakaryaspor karşısında puan kaybetmelerine rağmen futbolcularının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu belirterek, "Sakarya maçı geride kaldı. Önümüzde önemli ve kritik karşılaşmalar var. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece play-off'u kovalayacağız, alt taraftan da en kısa sürede çıkmaya çalışacağız. Gençlerbirliği maçı bu anlamda bizim için önemli, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum" dedi.

"Kalan dört haftayı kazanmak istiyoruz"

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hafta başında Sakaryaspor'u ağırladıkları maçta 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatarak, "Pozisyonlar bulduğumuz, şansızlık neticesinde gol atamadığımız bu karşılaşmadan bir puanla ayrıldık. Futbolcularımızı göstermiş oldukları mücadeleden ötürü tebrik ediyor, hocamız Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizi bu maçta da yalnız bırakmayan büyük Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum. Kalan dört haftada yine elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM