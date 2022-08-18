Göztepe taraftarda lider

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3 puanla başlayıp pazar günü evindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe'nin taraftarı Passolig'de liderlik koltuğuna oturdu. 19 takımın mücadele ettiği 1'inci Lig'de sarı-kırmızılı futbolseverler 109 bin 615 adet passolig kartıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. İyi günde kötü günde takımlarının yanında yer alan Göztepeli taraftarlar, birçok Süper Lig ekibinin taraftarını da geride bıraktı. Ligde Yeni Malatyaspor taraftarıları 83 bin 947 adet passolig alarak Göztepe'nin ardından ikinci sıraya adını yazdırdı.

İzmir'i aynı ligde temsil eden Altay'da taraftarlar 23 bin 104 passolig kartı alırken, siyah-beyazlılar 9'uncu sırada yer aldı. Altınordu ise 8 bin 782 adetle 13'üncü sırada bulundu. Erzurumspor karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım doldurması beklenen taraftarların kombine biletlere de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Erzurumspor maçının bilet fiyatları ise 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi.