Eski milli futbolcu, Kastamonu'da futbol okulu açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski milli futbolcu, Kastamonu'da futbol okulu açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eski milli futbolcu, Kastamonu'da futbol okulu açtı

Eski milli futbolcu Ali Rıza Salcı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde futbol okulu açtı.

Eski milli futbolcu Ali Rıza Salcı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde futbol okulu açtı.

Erzurumspor, Kayserispor ve Amager Boldklup ile Fremad Amager formalarıyla ter döken eski milli futbolcu Ali Rıza Salcı, Kastamonu'da kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak. Meslek hayatını antrenör olarak devam ettiren 51 yaşındaki deneyimli oyuncu Ali Rıza Salcı, memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelerek burada futbol okulu açma kararı aldı. Başvuruların alınmaya başladığı ve 6-14 yaş grubu çocukların başvurabildiği futbol okulu, yoğun talep görüyor.

Futbol okulu açma kararını İstanbul'da aldığını belirten Rıza Salcı, "Bu okulun hikayesinin başlangıcı oldu. İyi bir ortam kurdum, çocuklar çok mutlu oldu. Cide'de inanılmaz genç yetenekler olabiliyor. Şu anda da iyi yeteneklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Proje hep aklımda vardı fırsatı bulduğum da hemen hayata geçirdim. İnandığım bir projeydi" dedi.

Ön kayıtların heyecan verici olduğunu aktaran Salcı, çok özenli bir şekilde çalışacağını dile getirerek, "Herkesle tek tek ilgilenmeye çalışacağım. Elit bir kadro kurup, turnuvalara katılmak, başarılı futbolcular çıkarıp, kupalar kazanmak istiyoruz. Öncellikli amacımız yetenekli oyuncuları keşfedip sonrasında da Türk futboluna futbolcu kazandırmak istiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Kayserispor Kastamonu Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title