Türkiye, Erzurumspor-Samsunspor maçındaki skandal penaltı kararını konuşuyor

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçında Erzurumspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 50. dakikasında Erzurumspor lehine verilen penaltı kararı ise sosyal medyada gündem oldu. Erzurumspor'da Eren Tozlu ceza sahası içinde şut atmak isterken topu ıskaladı ve yere düştü. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.