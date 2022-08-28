Türkiye, Erzurumspor-Samsunspor maçındaki skandal penaltı kararını konuşuyor
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçında Erzurumspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 50. dakikasında Erzurumspor lehine verilen penaltı kararı ise sosyal medyada gündem oldu. Erzurumspor'da Eren Tozlu ceza sahası içinde şut atmak isterken topu ıskaladı ve yere düştü. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
Erzurumspor ile Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik skorla sona ererken mücadelenin 50. dakikasında Erzurum lehine verilen penaltı çok konuşuldu.
TOPU ISKALADI, PENALTIYI ALDI
Erzurumspor'da Eren Tozlu, Aaron'un ayağından açılan topu Samsunspor ceza sahası içinde kontrol etti. Ardından topu sürmeye başlayan Tozlu, şut çekmek isterken topu ıskaladı ve yere düştü. Bu pozisyonun ardından hakem Emre Kargın ise penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sosyal medyada gündeme otururken, hakemin kararına tepki yağdı.