Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen defans oyuncusu Gökhan Kardeş (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika doğumlu olan ve PSV Eindhoven altyapısında futbola başlayan Gökhan Kardeş, kariyerinde 103 resmi maça çıkarken, 24 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. - BOLU İhlas Haber Ajansı / Spor Erzurumspor Kulübü Boluspor Spor Haberler

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