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Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boluspor, Gökhan Kardeş'i renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, defans oyuncusu Gökhan Kardeş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen defans oyuncusu Gökhan Kardeş (25) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika doğumlu olan ve PSV Eindhoven altyapısında futbola başlayan Gökhan Kardeş, kariyerinde 103 resmi maça çıkarken, 24 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Boluspor Spor Haberler

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