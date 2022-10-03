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Uğur Bayarslan: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Spor Haberleri

- Uğur Bayarslan: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Altaş Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

- Uğur Bayarslan: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

ERZURUM - Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Altaş Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İki takımda son sıralardan çıkmaya çalışıyor, onlarında bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. Biz kendi sahamızda, seyircimiz önünde galibiyet almak istiyorduk oda 45+4. dakikada korner vuruşta Samuel'in kafa vuruşuyla golü bulduk. Karşımızda tecrübeli bir ekip var, geçen yıl ikinci yarı yaptıkları çıkışla bir iki hafta daha olsaydı play-off'u garantileyeceklerdi. Son sıraları iyi oynayan bir ekip. Biz ikinci yarıya iyi başlayamadık, skoru korumak için oynadık. Maçı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Tabi kötü oynayarak da zaman zaman maçı kazanmak iyi oluyor. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, Denizlispor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Spor

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