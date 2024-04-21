Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Melih Bostan ve Akabueze'nin attığı gollerle Gençlerbirliği galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Eren'in vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
39. dakikada Amilton sol kanattan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Melih'in şutunda kaleci Göktuğ son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Siliki'nin pasında sol kanatta topu alan Ensar'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Göktuğ'dan dönen topu Melih Bostan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
71. dakikada Ensar'ın pasında ceza yayının gerisinden Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 2-0
80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Süleyman'ın şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Doğan, Egemen Savran
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Özgür Çek dk. 90+1), Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze, Amilton, Siliki (Musa Çağıran dk. 69), Ensar Kemaloğlu (Özgür Aksaka dk. 90+1), Melih Bostan (Yatabare dk. 82)
Yedekler: Orkun Özdemir, Arda Temur, Jimmy Durmaz, Elias Durmaz, Halit Yılmaz, Laura
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Gürkan Varlık (Rosheuvel dk. 62), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Ufuk Budak, Süleyman Koç, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Estrela, Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 82)
Yedekler: Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Muhammed Emin Yavaş, Shala, Özgür Sert, Eren Özdemir, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Melih Bostan (dk. 45), Akabueze (dk. 71) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Siliki, Yatabare (Gençlerbirliği), Estrela (Erzurumspor) - ANKARA