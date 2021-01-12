Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
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Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı

12.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:17
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar sular altında kaldı. İlçeye bağlı bazı köylerde ise dolu yağışı etkili oldu. 

Çanakkale'de fırtınanın ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bayramiç ilçesinde de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan yerlerde maddi hasar oluştu. Cadde ve sokaklar da su altında kaldı. Yağmur suları yollardan dere gibi aktı. Bayramiç Belediyesi ekipleri, vidanjör ile ev ve iş yerlerine dolan yağmur sularını boşalttı. Yollarda biriken suların tahliyesi için ekipler rögar kapakları açtı.  İlçeye bağlı Çırpılar, Külcüler ve Evciler köylerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının ardından yollar kar yağmışçasına beyaza büründü. 


Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı
Bayramiç'te sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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