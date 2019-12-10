Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 99-83 yenildi.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 99-83 yenildi.
Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 57-31 önde gitti.
Son periyoda 22 sayı farkla (77-55) önde giren Rytas, mücadeleyi 99-83 kazandı.
TOFAŞ'ta White 18, Mejia ve Williams 16'şar sayıyla mücadele etti.
TOFAŞ, gruptaki 5. mağlubiyetini, Rytas ise 4. galibiyetini aldı.