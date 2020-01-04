Basketbol: THY Avrupa Ligi

04.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:52

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Geçen yıl final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Anadolu Efes, 17. haftada Rusya'nın Khimki takımını ağırladı.

Lacivert-beyazlılar, rakibine 101-82'lik üstünlük kurarken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.

Rakibini 96-87 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk yarısını averajla 14. sırada tamamladı.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız mts (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya): 93-63

Zalgiris (Litvanya)-Maccabi FOX (İsrail): 73-68

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 87-96

Baskonia (İspanya)-Barcelona (İspanya): 76-74

CSKA Moskova (Rusya)-Panathinaikos (Yunanistan): 102-106 (Uzatmada)

Anadolu Efes-Khimki (Rusya): 101-82

ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 77-87

AX Armani Exchange Milan (İtalya)-Zenit (Rusya): 73-72

Valencia (İspanya)-ALBA Berlin (Almanya): 91-77

Puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan 1. Anadolu Efes 17 14 3 1461 1313 148 31 2. Real Madrid 17 14 3 1450 1304 146 31 3. Barcelona 17 13 4 1432 1310 122 30 4. Maccabi FOX 17 11 6 1423 1293 130 28 5. CSKA Moskova 17 11 6 1420 1303 117 28 6. Panathinaikos 17 10 7 1452 1414 38 27 7. AX Armani Exchange Milan 17 9 8 1319 1343 -24 26 8. Kızılyıldız mts 17 8 9 1245 1252 -7 25 9. Khimki 17 8 9 1479 1494 -15 25 10. Valencia 17 8 9 1387 1405 -18 25 11. ASVEL 17 8 9 1256 1354 -98 25 12. Baskonia 17 7 10 1253 1343 -90 24 13. Olympiakos 17 6 11 1360 1404 -44 23 14. Fenerbahçe Beko 17 6 11 1325 1373 -49 23 15. Bayern Münih 17 6 11 1259 1403 -144 23 16. Zalgiris 17 5 12 1266 1267 -1 22 17. ALBA Berlin 17 5 12 1373 1449 -76 22 18. Zenit 17 4 13 1214 1349 -135 21

Kaynak: AA