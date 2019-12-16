Başkentte eğlence merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Başkentte eğlence merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

16.12.2019 03:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 03:28
Başkentte eğlence merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

'nın ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi.

Meşrutiyet Caddesi Karanfil Sokak kesişimindeki 9 katlı bir iş merkezinin bodrum katındaki bir gece kulübünün mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eğlence merkezinin kapalı olduğu sırada çıkan yangını fark eden binanın güvenlik görevlileri ve polise verdi.

Bu sırada içeriye girmeye çalışan iki güvenlik görevlisi dumandan etkilenerek kendilerini dışarı attı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri eğlence merkezinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışırken içeriden çıkan yoğun duman binayı etkisi altına aldı.

Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak takarak içeri giren ekipler dumanı tahliye etti, alevlere müdahalede bulundu.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Bu sırada dumandan etkilenen iki güvenlik görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının gece kulübünün mutfak kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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