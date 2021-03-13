Başkent'te hafta boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle Başkentli kadınlar için yoğun bir kutlama programı hazırladı. Hafta boyunca çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile de iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi birbirinden renkli farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü hem merkezde hem de kırsalda birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınları sergiden konferansa, tiyatrodan voleybol maçına kadar ev sahipliği yaptığı birçok etkinlikte bir araya getirdi.

Kadınlar Günü'ne özel kışlık panço

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın kooperatiflerine hazırlattığı el emeği kışlık pançolar ile şiddetle mücadele bilgilendirme broşürlerini kırsal ilçelerdeki kadınlara ulaştırdı. Kadın Danışma Merkezi ekipleri; Ayaş, Çubuk, Polatlı, Elmadağ ve Altındağ'da toplam 4 bin 500 adet kışlık panço dağıtarak Başkentli kadınları sevindirdi. Çubuk'ta yaşayan kadınlarla bir araya gelerek sohbet eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, "Kadınlarımıza daha insanca ve daha mutlu bir hayat sağlamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz" dedi.

Kızılay'da resim sergisi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından 'Dünyaya Kadınların Gözünden Bakın' çağrısıyla hazırlanan "Karanlığı Aydınlat" ve "Nesiller Boyu Eşitlik" konulu fotoğraf sergisi ise Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Karanlığı Aydınlat Sergisi ile 100'den fazla Türk ve Suriyeli kadının ortak mesajı olan 'Şiddetsiz, eşit ve aydınlık bir gelecek' umudunu yansıtan fotoğraflar, Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'de Nesiller Boyu Eşitlik Sergisi'nde de Osmanlı'dan günümüze kadar kadın hakları alanında elde edilen kazanımlar kronolojik sırayla anlatıldı.

Mülteci kadınlardan çorap bebek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları kapsamında mülteci kadınlara yönelik "Çorap Bebek" yapma etkinliği de düzenledi. Kadınların sorunlarını görünür kılmak, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak ve Ankara'da yaşayan mülteci kadınların kentteki tüm kadınlarla beraber dayanışma içinde yaşamasını sağlamak amacıyla 20 mülteci kadın, Altındağ Hanımlar Lokalinde bir araya gelerek çoraptan bebek yaptı.

Uçan Süpürge'den kadın hakları konferansı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Uçan Süpürge Vakfı ile iş birliğiyle kadınlara özel bir konferans düzenledi. "Kadın Hakları Tarihsel Gelişimi, Uygulamaları ve Hukuki Boyutları" isimli konferansta açılış konuşmasını yapan Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Halime Güner, "Çok önemli bir şeyin mutluluğunu yaşıyorum. 25 yıldır ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesinin salonundan sesleniyoruz. Bu heyecan bize yeter. Büyükşehir Belediyesi ile hiç ilişkimiz yoktu, bunu sağlayan Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz. Anlatacak çok şeyimiz var. Kadınların haklarının korunmasını çok önemsiyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Uçan Süpürge Vakfı Proje Koordinatörü Avukat Ceren Kurt ise ABB TV ekranlarından canlı yayınlanan programda kadınları yasal ve hukuki hakları konusunda bilgilendirdi. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Ankara Barosu Gelincik Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen "6284 Yasası ve Uygulamaları" seminerinde Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Arıhan yasal haklar konusunda detaylı bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi mülteci kadınları unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mülteci kadınları da unutmadı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile birlikte yürütülen proje kapsamında mülteci kadınların kursa giderek diktiği gelinlik ve kıyafetlerden hazırlanan serginin Gençlik Parkı'ndaki açılışına Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da katıldı.

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği sergi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Birim Sorumlusu Şenay Yılmaz, "Mülteci kadınlarımız tekstil kursundan faydalandı ve bu kursun ürünleriyle bir sergi hazırlandı. Üretilen gelinlikler de mülteci kadınlara destek olması için satışa çıkarılacak" derken, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisi Kıdemli Koruma Sorumlusu Emir Hüseyin Bengisoy da Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte verdiğimiz emeğin meyvelerini alıyoruz. Mülteci kadınlarımızın yerli kadınlarımızla birlikte üretime katılmasına destek vermekten gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kahramankazan ve Elmadağ'da yaşayan kadınlar tiyatro ile tanıştı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan ve Elmadağ ilçesinde yaşayan ve daha önce hiç tiyatroya gitmemiş kadınları "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" tiyatro oyunu ile buluşturdu. Elmadağ Belediyesinde tiyatro etkinliğiyle kadınları ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Barlas, "Belediyeciliğin sadece yol, su ve asfalt çalışmaları olmadığını ve sosyal belediyecilik ilkesiyle ilerlememiz gerektiğinin bilincindeyiz. İlçemizde hiç tiyatroya gitmeyen kadınlar vardı, bu organizasyon oldukça faydalı oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı