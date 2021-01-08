Başkan Yazıcı'dan, İBB'ye 'kreş' tepkisi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Meclis'inde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da kreş yapmak istediği 2 araziden birinin özel mülkiyet, diğerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulun alanı olduğunu ifade ederek, "İBB 20 tane yere ruhsat verebilecekken, bunun yerine özel mülkiyete ait bir yerin alanını da içine alarak, Büyükşehirden para verdirecek. Kamulaştırmaya götüren kötü niyetli olan kim varsa Büyükşehirde, ilçede kim varsa hesabını sorun. Bu milletin emanetine ihanettir" dedi.

Tuzla Belediyesi 2021'in ilk meclis toplantısı koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oturumların ikinci birleşiminde, CHP ve İyi Parti Meclis Üyelerinin gündeme getirdiği konulara cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İBB Meclisinde de CHP'li Meclis Üyeleri tarafından gündem konusu yapılarak, Tuzla Belediyesi kreş yapılmasını engelliyor sözlerine sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, İBB'nin Tuzla'da özellikle kreş yapmak istediği parsellere neden karşı çıktıklarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da 90'a yakın parselinin olduğunu, bunların 20 tanesine istediği gibi ruhsatını verip kreş yapabileceğini ifade eden Başkan Yazıcı, İBB'nin kreş yapmak istediği iki parselin birinin içinde şahıs parseli var diğeri ise İçmeler Mahallesi'nde okul alanı olarak ayrılmış parsel olduğunu söyledi.

"BİRİSİ ÖZEL SPOR ALANI İÇİNDE ŞAHIS PARSELİ VAR, BİRİSİ OKUL ALANI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şifa Mahallesi'nde okul alanını kreş yapmak için teklif verdiğini belirten Başkan Yazıcı, "Milli Eğitim'den görüş almamışsınız. Bir şey yapmamışsınız. Şimdi sizin yapmaya niyetinizin olup olmadığı hakkında şüpheleniyorum. 20 tane parselde yapabileceğiniz işlemi, rahatlıkla yapmıyorsunuz ve geliyorsunuz 20 tane parselin dışında birisi özel spor alanına birisi Milli Eğitim alanı olan yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize yazışma ile soruluyor ki buraya kreş yapmak istiyorsunuz"

"10 ADET RUHSAT VEREBİLECEĞİNİZ PARSELİNİZ VAR"

Yazıcı, konuşmasında şunları ifade etti. "Özellikle 2 parsele teklif veriyorsunuz, kreş alanına çevirelim diye. 2 parselin spor alanını kreş alanına almaya çalışıyorsunuz. İmar değişikliği verdiğiniz parselin 4 buçuk metre yanında aynı yola cephe, böyle bir parseliniz varken bir parseli özel bir şahsa ait olan mülkiyeti ısrarla spor alanından kreş alanına çevirip o adamın yerini de istimlak ederek, para vererek ne yapmaya çalışıyorsunuz, niyet okumuyorum. İyi niyetlidir mutlaka. Bunun haricinde 10 adet direkt ruhsat verebileceğiniz kreş alanı yapabileceğiniz konut alanları var bu parsellerin içerisinde. 10 adet geçici ruhsat vererek yapabileceğiniz yine parseller var. Bunların hepsini size gösterebilirim" dedi.

"KREŞİ YAPMAYACAKSINIZ UĞRAŞIYORSUNUZ"

Başkan Yazıcı, "Bir tane kreş yapacaksınız Tuzla'da sorun oldu. Allah aşkına 20 tane ruhsat alabilecek yeriniz var. Ben bakıyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teklif veriliyor, bilmem ne oluyor. 20 tane direk ruhsat verebilecek yeriniz var bilmiyorsanız öğretelim. Sultanbeyli'de spor alanında direk ruhsat verip yapmışlar. Buyurun 11 taneden bir tanesi Sultanbeyli'de. Spor alanına Büyükşehir yapmış. Niye burada uğraşıyorsunuz? Derdiniz ne? Yapmayacaksınız uğraşıyorsunuz. Başka bir derdiniz yok. Sultanbeyli'deki yapılan kreş, spor alanına kendisi ruhsat vermiş yapmış. Ben bunu size daha önce mecliste de söylemiştim" dedi.

"MİLLETİN EMANETİNE İHANETTİR"

Başkan Yazıcı İBB'nin kreş yapacak alanı olmasına rağmen özel bir mülkiyeti kamulaştırmak istemesinin vatandaşın emanetine ihanet olduğunu belirterek, "20 yerde kreş yapma parseliniz var. Tüm parselleri çıkarttım. Onları da biliyordunuz. Bunun yerine özel mülkiyete ait bir yeri spor alanından kreş alanda çevirip kamulaştırıp ne yapmaya çalıştığınızı vatandaşın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sizin gibi de suçlamıyorum. Ama varsa bir rant, bunun hesabını sorun. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na söylüyorum. Eğer ki 20 tane yere ruhsat verilebilirken, kendi ruhsat bir alanı varken, yanında özel bir mülkiyet alanını da içine alarak, spor alanına geri kalan çevirip büyükşehirden para verdirecek. Kamulaştırmaya götüren kötü niyetli olan kim varsa büyükşehirde, ilçede kim varsa hesabını sorun. Bunun adına ne denir, ben demiyorum siz söyleyin. Onun hesabını sorun. Bu çok büyük bir aymazlıktır. Milletin emanetine ihanettir arkadaşlar. '20 tane yer var yapabileceğim bunun yerine yanındaki özel mülkiyet ile beraber fonksiyon değiştireceğim, oraya yapacağım' demek ya o vatandaşa bir söz verilmiş ya bir plan yapılmış ya da burada yapmayın niyetiniz yoksa sağda solda top çevirip duruyorsunuz" dedi.

"KADINI ÇALIŞTIRIP PARASININ YARISINI KREŞLERE ALIYORSUNUZ"

Şadi Yazıcı, İBB'nin açtığı kreşlerin fiyat politikasını eleştirerek, "Pendik'te bir tane İBB'nin kreşi açılmış. 690 TL ücret alınıyor şu anda. 690, iki tane çocuğu varsa etti sana yaklaşık 1400 lira. Asgari ücret 2800 oldu. Yarısını aldınız. Kırtasiye ücretleri, şu ücretleri, bu ücretleri gidiş geliş yol masrafları. Zaten kadını çalıştırıp parasını cebinden alıyorsunuz. Çalıştırıp siz parasını kreşe alıyorsunuz. Bu hesabı hiç yaptınız mı? Ücretsiz yapacaksanız yapın. 690 lira ücret istiyorsunuz kreşlerden. Kreş yapacağım diye bas bas bağırıyorsunuz. 690 lira İki çocuğu olduğu zaman etti sana 1400 lira, yarısını aldın maaşın. Yarısını aldın kadının maaşının. Yarısı da yol parası gitti. Sonra biz de iş yaptık diyeceksiniz. İki çocuğu olan kadınlar şu anda veremezler" dedi

"KREŞİ BEN YAPIP SANA VERECEĞİM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda 11 tane kreş yapabildiğini eleştiren Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi bütçesinden beş okul yaptıklarını belirterek, "Kreş için ben artık büyükşehire diyeceğim ki; bırak artık, Tuzla'daki kreşi ben yapayım sana vereyim. Diyeceğim artık. Ayıp. Bir kreştir tutturdu. Sanki çok zor bir şey. Ben yapıp vereyim. Bu ne kadar ayıp bir şey. Yok onu aldı, bunu etti, şunu etti. Hepsi bir kreş. Biz 25 tane Aile Sağlığı Merkezi yaptık. 2 tane jandarma binası. 5 tane okul yaptık. Tuzla Belediyesi'nin bütçesinden. Sizin 11 tane kreşin büyüklüğünden daha fazla biz sadece okul yapıp Milli Eğitim Bakanlığına verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı