Başkan Oğuz: "İstişare Meclisi ile Hep Birlikte Yöneteceğiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayata geçirecekleri İstişare Meclisi ile Kahramankazan'ı vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini belirterek, "İstişare Meclisi'nde Kahramankazan'ın tüm renkleri olacak. İlçemizi bu mecliste alacağımız kararlarla genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Başkan Oğuz, ilk olarak semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Oğuz daha sonra her hafta düzenli olarak Mavi Ay Hizmet Birimi'nde gerçekleştirilen halk günleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Oğuz, tek tek ilgilendiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri için notlar aldı. Kahramankazan Belediyesi'nin katılımcı yönetim alanında yapacağı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacağını ifade eden Başkan Oğuz, vatandaşların hizmete ulaşımı ve memnuniyetleri konularında fark oluşturacaklarını söyledi.

Başkan Oğuz, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızla sadece seçim döneminde değil, gece gündüz demeden düğünde cenazede her an her zaman beraber olacağız. İlçemizde belediyemiz tarafından yapılan her uygulamada onların fikrini aldığımız gibi, onlardan gelen istek, şikayet ve önerilerle de sürekli olarak ilgileneceğiz" dedi. Başkan Oğuz, hayata geçirecekleri Kahramankazan İstişare Meclisi ile ilçeyi vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini anlatarak, "Kuracağımız İstişare Meclisi'nde Kahramankazan'ın tüm renkleri olacak. Bu mecliste alacağımız kararlarla, Kahramanakazan'ımızı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yöneteceğiz. Omuz omuza yürek yüreğe önümüzdeki dönemde ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve Türkiye'ye örnek olacak bir ilçe haline getireceğiz" diye konuştu. Başkan Oğuz, İstişare Meclisi'nin her ay düzenli olarak toplanacağını ifade ederek, ilçede yaşayan tüm kesimlerin görüş ve önerilerini burada dile getirebileceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA