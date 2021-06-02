Başkan Nursaçan: "Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir"
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Başkan Nursaçan: "Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir"

Başkan Nursaçan: 'Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bilgi, deneyim ve sermayeyi buluşturan Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bilgi, deneyim ve sermayeyi buluşturan Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katıldı. Nursaçan, toplantıda yaptığı konuşmada tecrübe, bilgi paylaşımı ve ortak aklın önemini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Teknopark, Oran Kalkınma Ajansı ve Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından düzenlenen Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, tecrübe paylaşımlarının önemine dikkat çekti. Türk Sanayisinin önemli isimlerinin bu konudaki yaklaşımlarına da atıfta bulunan Nursaçan, "Türk Sanayisinin duayenlerinden Merhum Vehbi Koç'un bir sözü var. Diyor ki 'Başarı başkalarının geçirdiği tecrübelerden yararlanmaktır.' Konferans, panel, sempozyum ya da şu an katılmakta olduğumuz Summit Erciyes Zirvesi ve hatta Şehrimize özgü olan Kayseri oturmaları gibi etkinlikler tecrübelerimizi aktardığımız ve başka insanların tecrübelerinden yararlandığımız etkinliklerdir. Bu vesilelerle bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ticari ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkarır ve yeni girişimlerin kapısını açar. Yeni yatırımlar için sermaye elbette önemlidir; ancak günümüzde fikir de en az sermaye kadar önemlidir. Türk Sanayisinin temel taşlarından olan Merhum Hemşehrimiz Hacı Ömer Sabancı sermaye ile ilgili güzel bir benzetme yapıyor. Sermayeyi süte benzeten Değerli Büyüğümüz bir anlık gafletle sermayenin kaynayıp taşabileceğini ifade ediyor. Sermayenin taşarak yok olmaması için yeni fikirlere, teknolojik gelişimlere ve Sayın Vehbi Koç'un ifadesiyle başkalarının tecrübelerine kulak vermemiz ve bu unsurları yakından takip etmemiz gerekiyor" dedi. Sermaye ve fikir kadar müteşebbisliğin de önemli olduğunu vurgulayan OSB Başkanı Nursaçan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri için girişimcilerin anavatanı benzetmesini yapmamız yanlış olmaz. Bu toprakların girişimcilik açısından bereketli topraklar olduğunu Kültepe'deki kazı çalışmalarıyla da görüyoruz. Asur ticaret kolonilerinden bu yana bu topraklarda ticaret ve üretim yapılıyor. Bu topraklar bugün yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Yine bu topraklar sadece ürün değil girişimci de ihraç ediyor. Türk sanayisinde çok önemli yere sahip olan farklı şehirlerde pek çok hemşehrimiz var. Allah'a şükür girişimcimiz var. Asırlardır yapılan ticaret sayesinde oluşmuş sermaye gücümüz de var. Sermayemizin yeterli olmadığı anlarda devreye giren devletimiz de var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere pek çok Bakanlığımız ve bağlı teşkilatlarının yatırımcı için hibe ve teşvikleri söz konusu. Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hususlarında destekler veriliyor. O halde, girişimcilik, sermaye ve destekler olduğuna göre tek eksiğimiz teknoloji tabanlı iş fikirleri. Bu fikirleri çoğaltmalıyız, hem Kayseri hem de Türkiye'nin ekonomik geleceği için sonuna kadar desteklemeliyiz ve üretime dönüşmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz."

Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'yle hem bölgemiz hem de ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamak adına model oluşturacak iş birliklerinin yapılması için önemli bir zemin oluştuğunu dile getiren Tahir Nursaçan, dünyaya açılacak yeni markalar için eni girişimlere fırsat tanınması ve teknolojik dönüşüme uyum sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu doğrultuda yapılacak çalışmalarda ortak aklın çok önemli olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: 'Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir'
Başkan Nursaçan: 'Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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