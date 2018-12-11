Başkan Akın Erzurumlular ile Bir Araya Geldi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'da yaşayan Erzurumlular ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen kahvaltıda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Cemal Akın, katılımcıların belediyeden beklentilerini ve çalışmalarla ilgili görüşlerini dinledi.

"Sizlerin talep ve önerileri bizler için çok önemli"

Programda konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,"Böylesinde güzel bir Pazar sabahını siz değerli dostlarımızla paylaştığım için büyük mutluluk içindeyim. Bu organizasyonlarla halkımız ile belediyemiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Bartın Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz tüm çalışmalarımızı halkımızla yapmış olduğumuz istişareler ile belirliyoruz. Sizlerin talep ve önerileri bizler için çok önemli" dedi.

"Halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz"

Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Cemal Akın konuşmasında"Göreve geldiğimizde 3 ana konu üzerinde yoğunlaştık. Bunlar ilimizdeki hava kirliliği sorunu, su sıkıntısı ve Bartın Irmağı'na akan kanalizasyondu. Çayır Köyü'nden ilimize getirmiş olduğumuz alternatif su ile su sorunun önüne geçtik. Belediye Meclisimizin 29 Aralık 2010 tarihinde aldığı kararla 28 Haziran 2012'de doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle 26 bin doğalgaz abonesi var. Hava kirliliği büyük ölçüde azalmış durumda. Bir diğer çalışma olan Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması Yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi, yüzde 9'u Bartın Belediyesi bütçesi ile yapılan arıtma tesisi ile çözüldü. Irmağımız her gün akan 3 bin ton kanalizasyondan kurtuldu. Bu çalışmaların yanı sıra ilimizde yeni sosyal alanlar oluşturduk. Yalı Sevgi Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Karaçay Piknik Alanı gibi projeleri ilimize kazandırdık. Bu çalışmaları yaparken bir yandan da belediyemize ait birimlerimizi yeni binalarına taşıdık. İtfaiye Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Serası Sanayi bölgesinde çok daha iyi şartlarda hizmet veriyor. Bunun yanı sıra araç ve ekipman desteğimize de 10 yılda 10 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bizlerin tek amacı halkımıza daha iyi hizmet etmek. Her geçen gün büyüyen ilimizde Bartın Belediyesi olarak bizlerinde sorunlulukları artmakta. Bu bilinçle hareket ederek halkımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Cemil Gedik ve tüm dostlara ilgileri ve katılımları için teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN