Başakşehir'de Bavullar İçinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu
İstanbul Başakşehir'de gece yarısı erik toplamak isteyen çocuklar gördükleri bavulları ailelerine haber verdi. Ailelerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis iki bavul içinde, parçalanmış bir erkek cesedi buldu.
İstanbul Başakşehir'de. iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
ERİK TOPLARKEN BULDULAR
Gece yarısı Güvercintepe Mahallesi'nde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Çocuklar durumu hemen ailelerine haber verdi. Valizlerden kan damladığını gören mahalle sakinleri ise şüphelenerek durumu polise ihbar etti.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede parçalara ayrılmış halde iki valize konulmuş ceset parçaları buldu. Çevrede şerit çekerek, güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede delil araması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk incelemelerinde cesedin 30-35'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Allahım Sen Akıl yoksunu insanımıza akıl ver Rızkı veren sensin İnsanımız paradan çok sana iman eder inşallah rabbim devir Allah diyip çalanların devri Sen bizim gözümüzü açık tut Herşeye oyun diyip oyun kuranlardan yapma bizi Sen oyun kuranların en Büyüğüsün Merhamet ve Namus Ver Yarabbim AMİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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En son cukur dizisinde görmüş tük bu sahneyi diziler bozuyor milleti farkinda degilizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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idam kaçınılmaz şartCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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cezalar caydırıcı değil. ömrümüz boyunca bunun gibi yüzlerce haber göreceğiz maalesefCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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İnsanların canı gerçekten bu kadar mı değersiz yazık. Tv de mafya şarkıda esrar böyle olması çok normal. Mahkeme cezaları da hafif tabi. Yazık gerçekten korkuyorum artık yaşarken.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır