"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'daki Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel, el konulan pasaportu hakkında bilgi almak için gittiği Balıkesir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Euronews.com'da Görüntüle