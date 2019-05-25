"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı

Türkiye ziyaretinde tutuklarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'daki Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel, el konulan pasaportu hakkında bilgi almak için gittiği Balıkesir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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