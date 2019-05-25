"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı
Türkiye ziyaretinde tutuklarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.
Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel'in serbest bırakılması için görev yaptığı Lyon 1 Üniversitesi tarafından imza kampanyası başlatıldı.
Fransa'daki Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel, el konulan pasaportu hakkında bilgi almak için gittiği Balıkesir'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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