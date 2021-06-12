Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Rus Pavlyuchenkova ile dünya klasmanının 33. sırasında yer alan Çek Krejcikova karşılaştı.

Mücadelenin ilk oyununda servisini kırdıran Krejcikova, sonrasında üst üste 6 oyun kazanarak ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Pavlyuchenkova oldu. Üç kez servis kırdığı sette 6-2 galip gelen Rus raket, durumu 1-1'e getirdi.

Krejcikova, başa baş geçen üçüncü setin 7. oyununda kırdığı servisle avantaj yakaladı. Son seti 6-4, bir saat 58 dakika süren maçı 2-1 kazanan 25 yaşındaki Krejcikova, ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan 1981'de mutlu sona ulaşan Hana Mandlikova'nın ardından Fransa Açık'ta 40 yıl sonra bir Çek tenisçi tek kadınlarda şampiyonluk elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.
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Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu - Haberler Spor
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